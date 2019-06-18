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«Осадил в грубой форме»: новые подробности конфликта Лободы и Лазарева 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Конфликт Сергея Лазарева и Светланы Лободы на премии «Муз-ТВ» прекратился после вмешательства генерального директора премии Армана Давлетярова. Об этом сообщает Super со ссылкой на неназванного представителя премии «Муз-ТВ».
Собеседник агентства утверждает, что конфликт произошел во время выступления Лободы на генеральном прогоне церемонии.
По его словам, Лазарев «в весьма нелицеприятной форме» высказал претензии режиссеру премии, а также сидящим в зале людям.
«Когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премим и канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме», — заявил собеседник издания.
После этого певец «смог успокоиться», заявил источник Super. Он выразил надежду, что в качестве примирения артисты споют дуэтом на премии в 2020 году.
Ранее Super сообщало, что на премии «Муз-ТВ» Лазарев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом», подошел к Лободе, обладательнице титула «Певица года», и вместо поздравлений «выпалил ей в лицо что-то резкое». По одной из версий, он был недоволен решением отдать Лободе финальный, «хэдлайнерский» сет из шести песен в конце премии.
Лазарев посмеялся над новостями о конфликте. Он опубликовал в Instagram скриншоты статей о премии и сопроводил один из них таким комментарием: «Сын брата свахи жены рассказал, обожаю, вот это фантазия».
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Шоу-бизнес , Арман Давлетяров , Сергей Лазарев , Светлана Лобода
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