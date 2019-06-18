«Осадил в грубой форме»: новые подробности конфликта Лободы и Лазарева

Собеседник агентства утверждает, что конфликт произошел во время выступления Лободы на генеральном прогоне церемонии.

По его словам, Лазарев «в весьма нелицеприятной форме» высказал претензии режиссеру премии, а также сидящим в зале людям.

«Когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премим и канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме», — заявил собеседник издания.

После этого певец «смог успокоиться», заявил источник Super. Он выразил надежду, что в качестве примирения артисты споют дуэтом на премии в 2020 году.

Ранее Super сообщало , что на премии «Муз-ТВ» Лазарев, победитель номинации «Лучший музыкальный альбом», подошел к Лободе, обладательнице титула «Певица года», и вместо поздравлений «выпалил ей в лицо что-то резкое». По одной из версий, он был недоволен решением отдать Лободе финальный, «хэдлайнерский» сет из шести песен в конце премии.

Лазарев посмеялся над новостями о конфликте. Он опубликовал в Instagram скриншоты статей о премии и сопроводил один из них таким комментарием: «Сын брата свахи жены рассказал, обожаю, вот это фантазия».