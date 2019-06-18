«Стала похожа на Охлобыстина»

Пользователи соцсетей обратили внимание на изменения во внешности Юлии Чичериной после ее переезда в Луганск . Об этом сообщает Ura.ru. Рок-звезду раскритиковали за короткие волосы и мужественность, а также сравнили с актером Иваном Охлобыстиным.

Чичерина часто позирует на снимках в своем Instagram в военной форме и с пистолетом в руках. Некоторые поклонники призвали Юлию оставаться человеком, играть на гитаре, а не с оружием. Другие, наоборот поддержали певицу, сравнив ее с героиней американского фильма «Солдат Джейн».

Как менялась Юлия Чичерина в галерее Рамблер.