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«Стукачи полезли наружу»: Чичерина пожаловалась на травлю 

Рамблер 44 минуты назад
Российская певица Юлия Чичерина пожаловалась в соцсети Instagram на внимание силовые структур из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе ДНР Александру Захарченко.
«Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу-на меня стуканули в Клинскую полицию!», — написала исполнительная в своем аккаунте в Instagram. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов).
Юлия Чичерина пожаловалась, что правоохранители приезжают к ней домой и уточняют — «террористка она или экстремистка».
«Со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить», — подчеркнула она.
Поклонники Чечериной в комментариях к записи выразили ей свою поддержку.
«Держись и победишь!», — написал yuriysobolkin
«Юлия, мы все с Вами! Спасибо Вам за творчество и поддержку Донбасса!» — подчеркнул пользователь с ником in100gramm_rus.
Официальные представители Чичериной в беседе с «URA.RU» от комментариев отказались. Получить информацию у правоохранительных органов корреспондентам агентства также пока не удалось.
Комментарии26
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Чичерина , Александр Захарченко , МВД
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