«Стукачи полезли наружу»: Чичерина пожаловалась на травлю

«Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу-на меня стуканули в Клинскую полицию!», — написала исполнительная в своем аккаунте в Instagram. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов).

Юлия Чичерина пожаловалась, что правоохранители приезжают к ней домой и уточняют — «террористка она или экстремистка».

«Со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить», — подчеркнула она.

Поклонники Чечериной в комментариях к записи выразили ей свою поддержку.

«Держись и победишь!», — написал yuriysobolkin

«Юлия, мы все с Вами! Спасибо Вам за творчество и поддержку Донбасса!» — подчеркнул пользователь с ником in100gramm_rus.