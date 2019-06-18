Чичерина пожаловалась на травлю из-за новой песни. «Полицейские приезжают ко мне домой»

«Стукачи полезли наружу — на меня стуканули в Клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют — террористка ли я или экстремистка? — возмущается Чичерина в своей публикации. — Их деды так же стучали, и невинных сажали в ГУЛАГ, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина». Певица предлагает штрафовать тех, кто безосновательно обвиняет ее, так как «меньше всего продажные люди любят платить».

Комментаторы поддержали певицу и похвалили ее песню. «Теперь пусть их полиция за ложный вызов привлекает! А песня очень сильная, постоянно в наушниках», — написал пользователь с ником yunchik555.

Кто-то подошел к ситуации с юмором. «А наши полицейские небось и рады! Хоть на Чичерину посмотрели вживую, а не по телеку!» — заметил юзер с именем izbalovanaya. Александр Ушаков предложил певице сменить место жительства: «Переезжай в Луганск».

Официальные представители Чичериной в беседе с «URA.RU» от комментариев отказались. Получить информацию у правоохранительных органов корреспондентам агентства пока не удалось.

Клип на песню Чичериной «Его оплот» вышел 11 июня. Накануне пользователи Сети оценили изменения во внешности певицы, чем вызвали у нее недовольство.