«Он сейчас с котом»: стало известно о состоянии Алибасов после выписки

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», как чувствует себя продюсер после выписки из больницы. По его словам, Алибасов начал самостоятельно ходить и уже подумывает о возвращении к работе.

Горожаникн подтвердил журналистам, что Алибасов действительно был выписан из больницы. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что продюсер якобы до сих пор находится в реанимации. По словам пиар-директора композитора, Алибасов чувствует себя удовлетворительно и в настоящее время находится в кругу своей семьи. Жизни продюсера ничего не угрожает.

«Он сейчас с Лидией Николаевной и котом Чучей. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы «На-На», — отметил Горожанкин.

Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского, после того как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.

Позже подруга продюсера Лена Ленина на своей странице в Instagram пояснила , как Алибасов мог перепутать сок со средством для прочистки труб. По её словам, в свои 72 года продюсер «почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится».

Несколько суток продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. 11 июня Алибасов пришёл в себя. Сын композитора не исключил, что реабилитацию его отец будет проходить в одной из европейских клиник.