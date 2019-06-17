В больнице опровергли выписку Алибасова

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В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова 

Рамблер 50 минут назад
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского опровергли информацию о выписке Бари Алибасова.
Алибасов выписан из больницы
Как сообщает «Комсомольская правда», в справочной службе больницы сообщили, что продюсер по-прежнему находится в токсикореанимации и оценили его состояние как тяжелое.
Напомним, в понедельник сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что его отца выписали из больницы. По его словам, сейчас продюсер находится в Подмосковье с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится вылететь в Казахстан на реабилитацию.
На прошлой неделе сын Алибасова жаловался на чрезмерное внимание СМИ и общественности к состоянию здоровья продюсера. Тогда он заявлял, что каждый день неизвестные осуществляют 15-20 попыток проникнуть в реанимацию к его отцу.
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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