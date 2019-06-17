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Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @ann_semenovich
Анна Семенович честно призналась подписчикам в Instagram, что ей не хватает силы воли. Она согласна, что самые сильные люди — это спортсмены. При этом звезда знает, как им бывает трудно держать себя в форме.
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Любимые, что для вас сила воли? Все говорят, что самые сильные люди, это спортсмены 🧐 Я согласна с таким понятием, но я сама по себе знаю, как бывшие спортсмены ищут для себя оправдания чтоб лениться. Я иногда запланировав тренировку, отменяю её, внушая себе, что это нормально. Я говорю себе: девочка моя, ты с трёх лет вкалываешь, как лошадь ломовая, отдохни сегодня. Девочка моя, ты всю жизнь сидишь на диете, съешь ещё кусочек пиццы 🤭 и так во всем! У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку 🥴 Оправдывая себя, я опять срываюсь начиная халтурить и набираю лишние кг, потом опять беру себя в руки и начинаю пахать в зале и есть паровые котлеты, чтоб сбросить вес, и так всю жизнь 😂😂😅 Кому знакома ситуация? Ну вот как в себе воспитать чувство меры? Есть у меня в подписчиках бывшие спортсмены? 👇🏼 #анясеменович #дисциплина #спорт #зож #силаволи #мысливслух #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️ Фотограф @svetlanamuksinova мейк @mariam_gamzaian волосы стиль @petrlevenpol студия @r2photos

Публикация от  Семенович Анна (@ann_semenovich)

Семенович занималась фигурным катанием с трех лет. После травмы звезда ушла в шоу-бизнес. Певица старается тренироваться, но лень порой оказывается сильнее. Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы. Из-за слабой силы воли звезда набирает лишние килограммы.
«У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку»,
— написала Анна Семенович.
После срывов певица берет себя в руки. Она занимается в спортзале и переходит на правильное питание, например, ест котлеты на пару. Но иногда Анна Семенович не может удержаться от соблазнов. Звезда призналась, что ей не хватает силы воли, поэтому срывы все время повторяются.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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