Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Семенович занималась фигурным катанием с трех лет. После травмы звезда ушла в шоу-бизнес. Певица старается тренироваться, но лень порой оказывается сильнее. Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы. Из-за слабой силы воли звезда набирает лишние килограммы.

«У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку»,

— написала Анна Семенович.

После срывов певица берет себя в руки. Она занимается в спортзале и переходит на правильное питание, например, ест котлеты на пару. Но иногда Анна Семенович не может удержаться от соблазнов. Звезда призналась, что ей не хватает силы воли, поэтому срывы все время повторяются.