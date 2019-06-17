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Любимые, что для вас сила воли? Все говорят, что самые сильные люди, это спортсмены 🧐 Я согласна с таким понятием, но я сама по себе знаю, как бывшие спортсмены ищут для себя оправдания чтоб лениться. Я иногда запланировав тренировку, отменяю её, внушая себе, что это нормально. Я говорю себе: девочка моя, ты с трёх лет вкалываешь, как лошадь ломовая, отдохни сегодня. Девочка моя, ты всю жизнь сидишь на диете, съешь ещё кусочек пиццы 🤭 и так во всем! У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку 🥴 Оправдывая себя, я опять срываюсь начиная халтурить и набираю лишние кг, потом опять беру себя в руки и начинаю пахать в зале и есть паровые котлеты, чтоб сбросить вес, и так всю жизнь 😂😂😅 Кому знакома ситуация? Ну вот как в себе воспитать чувство меры? Есть у меня в подписчиках бывшие спортсмены? 👇🏼 #анясеменович #дисциплина #спорт #зож #силаволи #мысливслух #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️ Фотограф @svetlanamuksinova мейк @mariam_gamzaian волосы стиль @petrlevenpol студия @r2photos
«У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку»,