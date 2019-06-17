Отец Децла поздравил внука Тони с днём рождения

Отец ушедшего из жизни российского рэпера Децла Александр Толмацкий поздравил своего внука Тони с 14-летием.

Сын певца редко видится с дедушкой, так как в семье случилась череда грандиозных скандалов, передаёт Nation News.

Послание он опубликовал на своей странице в Instagram.

Знай, мои двери для тебя всегда открыты. И я готов ответить на все твои вопросы, рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной, — написал Толмацкий.