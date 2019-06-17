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Отец Децла поздравил внука Тони с днём рождения 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: @alexandertolmatskiy/News.ru
Отец ушедшего из жизни российского рэпера Децла Александр Толмацкий поздравил своего внука Тони с 14-летием.
Сын певца редко видится с дедушкой, так как в семье случилась череда грандиозных скандалов, передаёт Nation News.
Послание он опубликовал на своей странице в Instagram.
Знай, мои двери для тебя всегда открыты. И я готов ответить на все твои вопросы, рассказать тебе всю правду, даже если она будет не очень удобной, — написал Толмацкий.
Ранее News.ru сообщал, что продюсер Александр Толмацкий поблагодарил рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за песню о его сыне — ныне покойном Кирилле Толмацком, выступавшем под псевдонимом Децл.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Тимати , Кирилл Толмацкий
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