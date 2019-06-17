Сын Алибасова рассказал, куда отвез отца

Бари Алибасов после выписки из больницы находится в Подмосковье и готовится лететь в Казахстан на реабилитацию. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Я его сейчас спрятал в Подмосковье. Он должен был выписаться и полететь на частном самолете в Казахстан. Там будет реабилитация», — сказал он.

По словам Алибасова-младшего, отцу предстоит решить проблему с обожженным пищеводом: врачи опасаются, что через месяц рубец от ожога станет настолько большим, что перекроет пищевод.

Также он сообщил, что у Алибасова наблюдаются проблемы с памятью.

«У него абсолютно отсутствует ориентация во времени, его бросает с 64-го года по 2015 год», — пояснил Алибасов-младший.

По его словам, присутствие жены Лидии Федосеевой-Шукшиной помогает продюсеру задержаться в настоящем.

4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.