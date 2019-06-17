Бузова выяснила отношения с бывшим в бассейне

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram совместное фото со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым. На снимке они запечатлены в бассейне.

В подписи к фото певица спросила у интернет-пользователей, верят ли они в воссоединение после разрыва и дружбу с бывшими.

«Пока Вы пишите свои мысли на этот счёт, мы продолжаем выяснять отношения», — написала Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые пользователи ответили, что «все в жизни бывает». Другие выступили против возвращения к бывшим, заявив, что «дважды в одну реку не войдешь».

«Верю на 100%. Я так во второй раз вышла замуж за бывшего мужа», — заявила @ludmilaliht.

«Нет, если отношения закончились значит что-то у них не устраивало, если не устраивало зачем к ним возвращаться», — написала @edddem.

В прошлом году интернет-пользователи обсуждали возможное возвращение Бузовой к Майорову, с которым она встречалась в 2009 году. Сначала она благодарила «Тимушу» за цветы и спрашивала подписчиков, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной.