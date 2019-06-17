Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова выяснила отношения с бывшим в бассейне 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Instagram
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram совместное фото со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым. На снимке они запечатлены в бассейне.
В подписи к фото певица спросила у интернет-пользователей, верят ли они в воссоединение после разрыва и дружбу с бывшими.
«Пока Вы пишите свои мысли на этот счёт, мы продолжаем выяснять отношения», — написала Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые пользователи ответили, что «все в жизни бывает». Другие выступили против возвращения к бывшим, заявив, что «дважды в одну реку не войдешь».
«Верю на 100%. Я так во второй раз вышла замуж за бывшего мужа», — заявила @ludmilaliht.
«Нет, если отношения закончились значит что-то у них не устраивало, если не устраивало зачем к ним возвращаться», — написала @edddem.
В прошлом году интернет-пользователи обсуждали возможное возвращение Бузовой к Майорову, с которым она встречалась в 2009 году. Сначала она благодарила «Тимушу» за цветы и спрашивала подписчиков, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной.
Позже Бузова опубликовала фото из ресторана и рассказала об ужине с близким другом. Его имя она не назвала, но пользователи решили, что это Майоров.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-главу Киргизии обвинили в вооружении бандитов в РФ1
Зеленский прибыл во Францию34
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»33
Алибасов выписан из больницы44
США заговорили о новой войне274
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео
Армия Оружие
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение