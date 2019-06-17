Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал

Строитель из Ульяновска по имени Александр продемонстрировал Борисову памятную подписанную для его матери Захаровым фотографию и заявил, что с этой подписи начался роман пары.

По словам мужчины, его мать всегда звала его к телевизору, когда передавали выступления Захарова, и никогда не скрывала, что народный артист — его отец.

Теперь Александр рассчитывает на часть наследства покойного артиста.

Передача, посвященная тайному сыну Сергея Захарова, выйдет в эфир Первого канала 17 июня в 19:50.

Ранее стало известно, что Киркоров назвал себя новым Захаровым.