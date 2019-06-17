Тайного сына Сергея Захарова нашел Первый канал 

"Тайный сын" певца Сергея Захарова стал главным героем очередной передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале.
Строитель из Ульяновска по имени Александр продемонстрировал Борисову памятную подписанную для его матери Захаровым фотографию и заявил, что с этой подписи начался роман пары.
По словам мужчины, его мать всегда звала его к телевизору, когда передавали выступления Захарова, и никогда не скрывала, что народный артист — его отец.
Теперь Александр рассчитывает на часть наследства покойного артиста.
Передача, посвященная тайному сыну Сергея Захарова, выйдет в эфир Первого канала 17 июня в 19:50.
Ранее стало известно, что Киркоров назвал себя новым Захаровым.