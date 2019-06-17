Алибасов покинул больницу

Бари Алибасов покинул больницу, рассказал радиостанции «Говорит Москва» его пиарщик Вадим Горжанкин.

Продюсер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того как выпил жидкость для прочистки труб вместо сока.

Алибасову диагностировали ожог желудка четвертой степени. 6 июня его ввели в медикаментозную кому, 11-го он очнулся после нее.

Сегодня 72-летний Алибасов был выписан из больницы. По словам его пиар-директора Вадима Горжанкина, в настоящее время продюсер вместе со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, готовится к отправке в Казахстан на частном самолете.

Сын Алибасова, Бари Алибасов-младший, рассказал радиостанции, что в «секретном месте» в Казахстане продюсер пройдет реабилитацию. Он добавил, что Алибасов физически чувствует себя хорошо, однако «нужно смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет».