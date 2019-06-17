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Алибасов покинул больницу 

Рамблер 48 минут назад
Бари Алибасов покинул больницу, рассказал радиостанции «Говорит Москва» его пиарщик Вадим Горжанкин.
Продюсер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того как выпил жидкость для прочистки труб вместо сока.
Алибасову диагностировали ожог желудка четвертой степени. 6 июня его ввели в медикаментозную кому, 11-го он очнулся после нее.
Сегодня 72-летний Алибасов был выписан из больницы. По словам его пиар-директора Вадима Горжанкина, в настоящее время продюсер вместе со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, готовится к отправке в Казахстан на частном самолете.
Сын Алибасова, Бари Алибасов-младший, рассказал радиостанции, что в «секретном месте» в Казахстане продюсер пройдет реабилитацию. Он добавил, что Алибасов физически чувствует себя хорошо, однако «нужно смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет».
Шоу-бизнес , Видео
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