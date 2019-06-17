Обманувший семью Алибасова мошенник вышел на связь

Человек, получивший вознаграждение от семьи Бари Алибасова за сфинкса-самозванца, отдал часть денег и попросил вернуть кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына Алибасова.

Ранее семья Бари Алибасова заплатила 800 тысяч рублей человеку, который принес сфинкса, похожего на пропавшего питомца продюсера, но кот оказался чужим.

По словам Бари Алибасова-Младшего, мужчина появился снова и вернул 550 тысяч рублей. Оказалось, что он украл кота у знакомых, но его вычислили и потребовали сфинкса обратно, пригрозив полицией.

Мужчина потратил часть вознаграждения, но пообещал вернуть оставшиеся 250 тысяч. Алибасов-младший отметил, что кота-самозванца уже подарили поклоннице группы «На-На».

«Буду разруливать эту ситуацию, ведь кот не купленный оказался, а украденный», — заключил он.

Кот продюсера по кличке Чуча сбежал из квартиры, когда дома у Алибасова находились журналисты: пока они снимали, дверь в квартиру была открыта.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб, перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию.

Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна.

СМИ писали, что он ненадолго приходил в себя и спрашивал, все ли в порядке с его котом.

Чучу в итоге нашли в московской школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов»). От вознаграждения школа отказалась.