«Диван и холодильник»: ставшего бомжом Шуру обвинили в краже

Новые владельцы квартиры певца Шуры обвинили его в том, что он вывез мебель и технику, заявил продюсер артиста Павел Депершмидт. При этом он подчеркнул, что изначально Шура покупал квартиру в новостройке и вся обстановка принадлежит ему.

«Квартира была куплена в новостройке. Певец на свои заработанные деньги делал ремонт и покупал всю мебель, соответственно, мы все вывезли. Когда новый хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб», — заявил Депершмидт изданию Daily Storm.

По его словам, следователи допросили Шуры по поводу вывоза вещей. «Да, Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его. Имеется же смелость у него подавать заявление в полицию!» — возмутился директор.

Квартиру, откуда были вывезены вещи, Шура приобрел в 2003 году. В 2014 году он отремонтировал жилье, вложив в него около пяти миллионов рублей. В мае 2018 года, по словам певца, объявился человек, который предъявил документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

30 апреля певец в своем Instagram написал, что суд отказал ему в удовлетворении иска по поводу квартиры. «Сегодня состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде, который отказал мне в удовлетворении иска! Но, сдаваться и поднимать белый флаг я не собираюсь! Мне не понятно, почему судья отказала мне в удовлетворении иска», — написал певец.

По словам Павла Депершмидта, несмотря на то, что суд признал право собственности за другим человеком, Шура и его команда не обираются сдаваться. «Шура должен был выехать из этой квартиры. Подавали апелляционную жалобу, ну и также пойдем в Верховный суд. Нам терять нечего, будем идти дальше», — подчеркнул он.