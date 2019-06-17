Азиза: Тальков свел меня с криминальным авторитетом

Спустя почти 30 лет после смерти певца Игоря Талькова певица Азиза выдвинула против него обвинения.

В передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле" Азиза рассказала, как Тальков предложил ей познакомиться с "криминальным авторитетом".

Гости студии сообщили, что Азиза стала сопротивляться такой инициативе Талькова. Некоторые эксперты не поверили утверждениям Азизы. Посвященный Азизе и Талькову эфир "На самом деле" состоится на Первом канале 17 июня в 18:45.