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Азиза: Тальков свел меня с криминальным авторитетом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спустя почти 30 лет после смерти певца Игоря Талькова певица Азиза выдвинула против него обвинения.
В передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле" Азиза рассказала, как Тальков предложил ей познакомиться с "криминальным авторитетом".
Гости студии сообщили, что Азиза стала сопротивляться такой инициативе Талькова. Некоторые эксперты не поверили утверждениям Азизы. Посвященный Азизе и Талькову эфир "На самом деле" состоится на Первом канале 17 июня в 18:45.
Ранее сообщалось, что певицу Юлию Началову поставили в один ряд с убитым Игорем Тальковым и погибшим в автокатастрофе Виктором Цоем.
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