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Семья Алибасова прокомментировала версию об отравителях 

Рамблер + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов и его семья не воспринимают всерьез заявления сестры продюсера о родственниках-отравителях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.
Ранее сестра продюсера заявила, что к его отравлению могут быть причастны родственники его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Горжанкин предположил, что своими заявлениями сестра «выразила дефицит внимания со стороны Бари». По его словам, Алибасов стал меньше общаться с сестрой после свадьбы.
«Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания», — подчеркнул PR-директор.
Он рассказал, что Алибасов не раз помогал родственнице деньгами и высылал лекарства.
72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб, перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его выписали из больницы.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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