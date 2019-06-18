Семья Алибасова прокомментировала версию об отравителях

Бари Алибасов и его семья не воспринимают всерьез заявления сестры продюсера о родственниках-отравителях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

Ранее сестра продюсера заявила, что к его отравлению могут быть причастны родственники его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Горжанкин предположил, что своими заявлениями сестра «выразила дефицит внимания со стороны Бари». По его словам, Алибасов стал меньше общаться с сестрой после свадьбы.

«Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания», — подчеркнул PR-директор.

Он рассказал, что Алибасов не раз помогал родственнице деньгами и высылал лекарства.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб, перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его выписали из больницы.