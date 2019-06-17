Шаляпин поделился «домашним видео» с Виталиной

Прохор Шаляпин похвастался в своем инстаграме купанием в джакузи с «краснодарской вроде» клубникой, шампанским в «прошедших войну» бокалах и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Вчера певец опубликовал видео, на котором запечатлел себя в ванне с бывшей женой Армена Джигарханяна

«Вот так мы проводим выходные», — похвастался Шаляпин.

Он объяснил, что когда в Москве жара, а им с Цымбалюк-Романовской нечем заняться, они включают кондиционер, забираются в джакузи, напускают пену, пьют шампанское из «прошедших войну» бокалов, унаследованных Шаляпиным от бабушки, и едят летнюю, «краснодарскую вроде» клубнику.

«Друзья, мы вас всех очень любим! Мы счастливы! Я хочу, чтобы ваша жизнь такой же была вкусной, как эта клубника!» — заявил певец на видео.

В подписи к нему Шаляпин назвал компанию Цымбалюк-Романовской чудесной, а также выразил облегчение от того, что они «никому ничего не должны и с юмором относятся ко всему происходящему».