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Шаляпин поделился «домашним видео» с Виталиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Прохор Шаляпин похвастался в своем инстаграме купанием в джакузи с «краснодарской вроде» клубникой, шампанским в «прошедших войну» бокалах и Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Вчера певец опубликовал видео, на котором запечатлел себя в ванне с бывшей женой Армена Джигарханяна.
«Вот так мы проводим выходные», — похвастался Шаляпин.
Он объяснил, что когда в Москве жара, а им с Цымбалюк-Романовской нечем заняться, они включают кондиционер, забираются в джакузи, напускают пену, пьют шампанское из «прошедших войну» бокалов, унаследованных Шаляпиным от бабушки, и едят летнюю, «краснодарскую вроде» клубнику.
«Друзья, мы вас всех очень любим! Мы счастливы! Я хочу, чтобы ваша жизнь такой же была вкусной, как эта клубника!» — заявил певец на видео.
В подписи к нему Шаляпин назвал компанию Цымбалюк-Романовской чудесной, а также выразил облегчение от того, что они «никому ничего не должны и с юмором относятся ко всему происходящему».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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