Врачи рассказали о состоянии Алибасова

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Врачи не исключают повторного кровотечения у Бари Алибасова 

ТК «Звезда» + ещё 4 56 минут назад
О том, есть ли риск осложнений, семья артиста узнает сегодня после контрольной гастроскопии.
Состояние продюсера Бари Алибасова все еще тяжелое, он остается в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Алибасов-младший отметил также, что врачи не исключают возникновения повторного кровотечения из-за ряда «болячек», которые есть у продюсера. О том, есть ли риск осложнений, семья артиста сможет узнать сегодня после контрольной гастроскопии.
Ранее Алибасов-младший заявил, что обследование организма его отца показало положительные результаты и в ближайшее время семья планирует отправить его на реабилитацию в Казахстан. Однако позже заявил, что пока продюсера никуда транспортировать не будут.
«Пока еще в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром — 36,8», — сообщили в больнице.
Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка и дыхательных путей.
Ранее сын продюсера сообщил, что Алибасов вышел из медикаментозного сна, но в ближайшие дни пробудет под постоянным наблюдением врачей.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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