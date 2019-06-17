Отправят в Казахстан? Врачи рассказали о состоянии Алибасова

Продюсер Бари Алибасов остается в тяжелом состоянии, в Казахстан его пока перевозить не будут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ Склифосовского.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что «по высокопоставленным каналам» поступило предложение отправить его отца на восстановление в Казахстан, где продюсеру пообещали предоставить шале в горах. Сын Алибасова заявлял, что этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.

«Пока еще в реанимации, никуда его не отправляли», — сообщили врачи 17 июня.

Накануне вечером температура Алибасова была на уровне 36,6, а утром поднялась до 36,8.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому.

11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна. Его сын сообщал, что продюсер пока не может говорить, не помнит своего имени и находится в тяжелом состоянии.