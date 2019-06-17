«Тварь! Сволочь!» Гоген обратился к жене

Екатерина Терешкович «высосала со своими бомжами» все коллекционное шампанское своего мужа Гогена Солнцева, рассказал он сам в своем инстаграме.

«Катя, ты тварь!» — написал Солнцев два часа назад.

По словам шоумена, накануне он хотел угостить элитным алкоголем пришедших к нему «деловых» гостей и «опозорился» перед ними — все шампанское оказалось «высосано» Терешкович и ее «бомжами».

«Когда успела? Сволочь!» — написал он.

Солнцев задумался о том, не стоит ли ему ставить замки «по всей хате», чтобы «нестабильная» супруга не выпивала весь его сувенирный алкоголь.

Кроме того, он пригрозил Терешкович, которую назвал «гадостной твариной», вычесть стоимость выпитого ею алкоголя из ее пенсии.