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«Мой любимый»: Пугачева поздравила Галкина с днем рождения 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Супругу Примадонны исполнилось 43 года.
Максим Галкин сегодня празднует свое 43-летие. Коллеги и близкие уже начали поздравлять знаменитого ведущего в пространстве соцсетей, и в числе первых, естественно, отметилась знаменитая супруга Максима — Алла Пугачева.
В своем микроблоге Примадонна опубликовала совместное селфи с мужем, тепло подписав его: «Мой любимый, с днем рождения». К посту певица добавила эмодзи в виде большого красного сердца.
Поклонники присоединились в поздравлениям Пугачевой.
«С днем рождения вашу половинку!», «Обожаем вашу пару, вы — символ любви», «С днем рождения прекрасного Максима», — написали фолловеры.
Напомним, первая встреча Пугачевой и Галкина состоялась в 2001 году, по иронии представил знаменитостей друг другу муж Аллы — Филипп Киркоров. В 2008 году пара перестала скрывать свой роман, в 2011 году они вступили в официальный брак. Спустя три года у супругов родилось двое детей — Лиза и Гарри.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
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