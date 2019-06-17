«Люди такие странные», заявила Светлана Лобода в ответ на просьбу подписчика прокомментировать скандал с Сергеем Лазаревым. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Ранее СМИ сообщали, что Лазарев не сумел выступить на премии «Муз-ТВ» по техническим причинам и за кулисами нагрубил Лободе. Позже журналисты обратили внимание, что певцы отписались друг от друга в инстаграме.
Сегодня один из поклонников поинтересовался у Лободы, правда ли то, что пишет пресса.
«Люди такие разные, такие странные… и порой так странно себя ведут», — ответила она ему в прямом эфире в инстаграме, предложив Лазареву рассказать все самому.
Пока Сергей Лазарев не комментировал слухи о скандале со Светланой Лободой.
На прошедшей недавно церемонии вручения премий «Муз-ТВ» Лобода была признана «Певицей года», а Лазарев — автором «Лучшего музыкального альбома». Также певец был награжден специальным призом за участие в Евровидении-2019.