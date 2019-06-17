Новый поворот: Лобода высказалась о скандале с Лазаревым

Ранее СМИ сообщали, что Лазарев не сумел выступить на премии «Муз-ТВ» по техническим причинам и за кулисами нагрубил Лободе. Позже журналисты обратили внимание, что певцы отписались друг от друга в инстаграме.

Сегодня один из поклонников поинтересовался у Лободы, правда ли то, что пишет пресса.

«Люди такие разные, такие странные… и порой так странно себя ведут», — ответила она ему в прямом эфире в инстаграме, предложив Лазареву рассказать все самому.

Пока Сергей Лазарев не комментировал слухи о скандале со Светланой Лободой.

На прошедшей недавно церемонии вручения премий «Муз-ТВ» Лобода была признана «Певицей года», а Лазарев — автором «Лучшего музыкального альбома». Также певец был награжден специальным призом за участие в Евровидении-2019.