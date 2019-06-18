Солнцев «разоблачил» Алибасова

Солнцев отметил, что поначалу верил, что с Бари Алибасовым произошел страшный случай — отравление средством для чистки труб, и подчеркнул, что беспокоился и переживал.

«Мне было не по себе от того, что известный продюсер вот так вот… А потом я перестал ему верить», — заявил Солнцев.

При этом он добавил, что вовсе не говорит о том, что Бари Алибасов и его окружение — «какое-то сборище негодяев».

«Знаете, что говорит о том, что 70% [информации] о нем — брехня? Это отсутствие в информационном поле его жены. Почему она ничего не сказала? Потому, что она не хочет в этом участвовать», — уверен Рустам Солнцев.

Также шоумена удивила сумма, которую родственники Алибасова назначили за поимку пропавшего кота продюсера — 800 тысяч рублей.

«И тут я понял, что все это вранье», — сделал вывод Солнцев.

Он привел историю своих отношений с Бари Алибасовым, который, по словам Солнцева, хотел привлечь его к пиар-кампании группы «На-на». Но при этом, когда материал о группе, включавший в том числе и видео, был готов, ему за работу не заплатили, заявил экс-участник реалити-шоу "Дом-2".

«Все это делается ради юбилейного концерта группы "На-На», — высказал свое мнение Солнцев.

Бари Алибасова был госпитализировали после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожоги внутренних органов. Сын Бари Алибасова рассказал, что после выписки из НИИ им. Склифосовского продюсера готовят к перелету в Казахстан, где он пройдет курс реабилитации.