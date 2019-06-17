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Переезд в Луганск: Чичерина изменилась до неузнаваемости 

Рамблер 42 минуты назад
Юлия Чичерина стала «неузнаваема» после переезда в Донбасс, пишет «Ура.ру».
Ранее стало известно о переезде певицы в Луганск, а в конце мая Чичерина остригла волосы, достававшие до плеч. С тех пор она носит ирокез, а на снимках, которые публикует в своем инстаграме, позирует главным образом в одежде защитной окраски, в том числе с оружием в руках.
Сегодня «Ура.ру» привело реакцию пользователей соцсетей на новый имидж Чичериной — в том числе критику за «мужественность» и сравнения с Иваном Охлобыстиным.
Певица отреагировала на публикацию издания. Она обвинила СМИ во лжи, цитировании «укроботов», распространении фейковых новостей, приверженности стилю «майданной» журналистики, модерации общественного мнения и «неумелом склеивании сетевого коллажа из обзывательств».
«Братья-уральцы, вышвыривайте лживых непрофессионалов из прессы обратно на панель. Дальнобойщики ждут», — подытожила она.
Комментарии66
Шоу-бизнес , Видео , Иван Охлобыстин , Юлия Чичерина , Луганск
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