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Кот Алибасова заработал 150 тысяч долларов за два дня 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что любимец продюсера Алибасова кот Чуча, которого вернули домой, стал крайне популярен и скоро начнет приносить немалые деньги своему владельцу, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Сколько Алибасов заработал на "нанайцах"
За последние два дня сразу несколько компаний, в том числе производители корма и аксессуаров для кошек, парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения, обратились к владельцам животного с предложениями о его съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
«С большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие. Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"».
У кота теперь есть страница в инстаграме.
Окончательное решение об участии Чучи в проектах, о которых идет речь, будет принимать Алибасов, который сейчас находится в больнице после отравлениями химикатами.
Ранее Чуча сбежал из квартиры продюсера во время пресс-конференции. За возврат кота было обещано вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, мошенники, привлеченные этой суммой, вернули семье продюсера другого кота.
Чуча же тем временем нашел себе пристанище недалеко от дома, где живет Алибасов. Все это время он жил в Столовом переулке в школе кунг-фу, куда случайно забрел, оказавшись на улице. Сотрудники школы передали его семье Алибасова.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Радиостанция "Говорит Москва"
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