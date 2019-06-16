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Татьяне Лазаревой нравится жить с мужем в разных странах 

Teleprogramma.pro + ещё 2 16 июня 2019
Фото: РИА Новости
Несколько лет назад Татьяна Лазарева переехала с дочерью в город Марбелья в Испании для того, чтобы девочка могла получить качественное образование. Ее муж, Михаил Шац, остался в России, однако, по словам ведущей, это не повлияло на их брак.
В беседе с журналистом «Телепрограммы» Татьяна Лазарева объяснила, что слухи об их расставании так и остаются слухами, в их отношениях все в порядке.
«Мы просто живем на две страны. Он больше времени проводит в России, я — в Испании. Но мы часто видимся, отдыхаем вместе», — объяснила ведущая.
По ее словам, для них сейчас нет смысла объединяться в одной из стран, потому что у каждого сейчас есть собственная насыщенная творческая жизнь. Говоря о раздельном проживании, Лазарева отметила, что в современном мире достаточно различных способов связи и это сводит проблему на нет.
«Учитывая многочисленные способы связи, от которых иногда даже хочется спрятаться и убежать. В любой момент ты можешь нажать на кнопку — и человек будет рядом, никакой отъезд на это не влияет совершенно», — считает Татьяна.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац , Испания
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