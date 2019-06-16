Татьяне Лазаревой нравится жить с мужем в разных странах

В беседе с журналистом «Телепрограммы» Татьяна Лазарева объяснила, что слухи об их расставании так и остаются слухами, в их отношениях все в порядке.

«Мы просто живем на две страны. Он больше времени проводит в России, я — в Испании. Но мы часто видимся, отдыхаем вместе», — объяснила ведущая.

По ее словам, для них сейчас нет смысла объединяться в одной из стран, потому что у каждого сейчас есть собственная насыщенная творческая жизнь. Говоря о раздельном проживании, Лазарева отметила, что в современном мире достаточно различных способов связи и это сводит проблему на нет.