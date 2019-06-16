Британского принца застукали за непристойным занятием

Годовалый принц Луи — младший сын герцога и герцогини Кембриджских — вышел в свет со всем семейством в ходе празднования дня рождения Елизаветы II . Он радостно общался с родителями, а потом задорно махал рукой подданным ее величества с балкона Букингемского дворца, пишет Sun

Однако одна не самая полезная привычка малыша обратила на себя внимание собравшихся. Принц периодически засовывал в рот большой палец. Считается, что детей необходимо непременно своевременно отучать от этого, вредная привычка чревата разрушением эмали ногтевой пластины, искривлением прикуса, поражением десен, а еще способствует занесению в организм болезнетворных бактерий и микробов.

Принц Уильям впервые заметил, что его третий ребенок сосет большой палец, когда начался воздушный парад, за которым королевское семейство традиционно наблюдает с балкона. Герцог Кембриджский попытался отвлечь ребенка от его занятия, держа его на руках.

Но принц продолжал упорствовать, и тогда в дело вмаешалась его мать Кейт Миддлтон и быстро решила проблему.

К счастью для королевской семьи, принц Луи не разразился слезами на месте. Тем не менее нельзя отрицать, что он после он выглядел несколько разочарованным.