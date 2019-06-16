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Отец Фриске признался в ошибках и расплакался 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Отец российской исполнительницы Жанны Фриске Владимир рассказал, что продолжает скорбеть о покойной дочери. Об этом сообщает телеканал НТВ.
По его словам, семья страдает от продолжающихся судебных разбирательств, скандалов и дрязг. Отец исполнительницы признался, что сделал много ошибок, когда слишком открыто показывал свои эмоции. Фриске также расплакался в эфире телепередачи.
Ранее родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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