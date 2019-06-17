«Испугалась, побелела»: Семенович потребовалась экстренная помощь врачей 

Певице Анне Семенович потребовалась помощь врачей после того, как она отравилась на гастролях.
"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня…", — отметила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.
Видеозапись об отравлении артистка выложила в «сторис» в своем аккаунте в соцсети Instagram. На ней видно руку певицы с иглой от капельницы.
По словам Семенович, она «съела вареный язык».
«Пока доехала от Вологды до дома (шесть часов), мне было не очень хорошо. А дома думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", — рассказала девушка, пояснив, что вызвала врачей.
Семенович также пожаловалась, что из-за плохого самочувствия ей пришлось пропустить конные скачки.
«Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь», — отметила певица.
Ранее известный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского после отравлению жидкостью для очистки труб. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.