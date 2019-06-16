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Сергей Нетиевский обвинил часть «Уральских пельменей» в мошенничестве 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Instagram
После очередного противоречивого интервью участников шоу «Уральские пельмени», в котором Сергей Исаев и Евгений Орлов назвали своего бывшего партнера сумасшедшим, Сергей Нетиевский символично «ответил» своим бывшим друзьям, что не боится идти против течения.
А чуть позже уже серьезно и без иносказаний прокомментировал оскорбления экс-коллег. Он снова заявил, что не обижается на Исаева и Орлова, и отметил, что таким образом «Уральские пельмени» просто-напросто хотят привлечь на свою сторону общественное мнение и доказать фанатам, что правы они. Ведь больше никаких аргументов в свою пользу в споре с Нетиевским у них нет — доказательства рассыпались в суде, пишет «СтарХит».
КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» НА КАНАЛЕ СТС
Напомним, чуть больше двух недель наступил очередной этап противостояния между юмористами. На этот инициатором стал сам Сергей, подавший очередной иск против «Уральских пельменей». Он считает, что Орлов, Исаев и еще часть экс-партнеров обманом вывели со счетов компании около 70 миллионов рублей.
Эта сумма была разбита на 14 займов по 4,9 миллиона рублей, поскольку по Уставу сделки до пяти миллионов Орлов мог не согласовывать с акционерами «Идеи Фикс Медиа». А это уже, по словам Сергея Нетиевского, признаки мошенничества и последствия могут оказаться весьма серьезными. Первое заседание по этому делу состоится в июле.
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Шоу-бизнес , Сергей Исаев , Евгений Орлов , Сергей Нетиевский , StarHit
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