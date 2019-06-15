Алибасов потерял ориентацию во времени

Бари Алибасов — младший рассказал, что его отец пока путается со временем, однако близких людей уже узнает. Он отметил, что, придя в себя после медикаментозной комы, продюсер не сразу понял, кто именно находится рядом с ним, но сейчас узнает сына и жену Лидию Федосееву-Шукшину, сообщает НТВ

Однако определенные сложности все еще остаются.

«Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — сказал Алибасов-младший.

Ранее он рассказал, что в понедельник его отца ждет повторное обследование, по результатам которого медики смогут определиться, что делать дальше: переводить пациента в обычную палату или отправить домой. Семья намерена перевезти Алибасова в Казахстан для дальнейшей реабилитации после ожога пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления химикатами.