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Алибасов потерял ориентацию во времени 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов — младший рассказал, что его отец пока путается со временем, однако близких людей уже узнает. Он отметил, что, придя в себя после медикаментозной комы, продюсер не сразу понял, кто именно находится рядом с ним, но сейчас узнает сына и жену Лидию Федосееву-Шукшину, сообщает НТВ.
"У папы сейчас мозг пятилетнего ребенка"
Однако определенные сложности все еще остаются.
«Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — сказал Алибасов-младший.
Ранее он рассказал, что в понедельник его отца ждет повторное обследование, по результатам которого медики смогут определиться, что делать дальше: переводить пациента в обычную палату или отправить домой. Семья намерена перевезти Алибасова в Казахстан для дальнейшей реабилитации после ожога пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления химикатами.
Комментарии24
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , НТВ
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