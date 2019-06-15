Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова

Он не исключил, что кот останется там навсегда, пообещав, что животное не будет без присмотра.

«Мы ещё пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота. В любом случае мы этого кота не бросим. Ни в коем случае», — отметил Горжанкин.

Ранее любимый кот Бари Алибасова по кличке Чуча сбежал из его квартиры во время пресс-конференции. После того как сын Алибасова пообещал за животное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, в продюсерский центр мошенники принесли подставного кота и забрали деньги.

Два дня назад Чуча нашелся. Его приютили в Столовом переулке в школе кунг-фу и, узнав, кому принадлежит животное, вернули его семье Алибасова, отказавшись от вознаграждения.

Бари Алибасов сейчас находится в больнице с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей. Он случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока.