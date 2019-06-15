Мать Фриске: Шепелев забрал сына за сутки до смерти жены

Мать Жанны Фриске Ольга Владимировна в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о том, что с декабря 2017 года не видела своего внука Платона. Жанна Фриске умерла четыре года назад, 15 июня 2015 года. По словам ее матери, гражданский муж певицы телеведущий Дмитрий Шепелев забрал у родственников сына Платона за сутки до смерти Фриске.

С тех пор он последовательно препятствует общению ребенка с родней его матери.

«Он сбежал, как трус. Сейчас нам назначено судом по полтора часа в месяц видеться с ребенком», — рассказала бабушка ребенка, подчеркнув, что это решение суда не выполняется.

«Он назначает нам свидание с внуком в Белоруссии, хотя мы прекрасно знаем, что ребенок находится в Москве. Шепелев унижает имя Жанны своими поступками», — поделилась она.

По словам женщины, после смерти дочери она общалась с внуком в Болгарии, но уже тогда это общение отец ребенка стремился минимизировать, поэтому бабушка имела возможность нянчить ребенка до его 2,5 лет.

Платон родился 7 апреля 2013 года. После родов Фриске начала жаловаться на головные боли.

У нее диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Лечение не помогло певице.