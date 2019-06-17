Отец Фриске скупил места вокруг ее могилы

Отец Жанны Фриске Владимир купил себе, жене и младшей дочери места на кладбище рядом с могилой певицы. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

«Все-таки мы не вечные», — отметил он.

Отец артистки рассказал, что купил места сразу после смерти дочери, когда участки там стоили значительно дешевле.

По словам отца певицы, на ее могилу до сих пор приносят множество живых цветов и фигурки ангелов.

Владимир Фриске заявил, что после похорон певицы стоимость земли поднялась в два раза.

Также отец артистки рассказал, что его конфликты с Дмитрием Шепелевым из-за внука продолжаются. По его словам, дочь хотела, чтобы ребенка воспитывал не Шепелев, а ее подруга Ольга Орлова

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком. Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Позже родственники певицы установили на ее могиле бронзовый памятник в полный рост.

После смерти Фриске между Шепелевым и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы. Кроме того, причиной конфликтов остается сын Фриске. Отец певицы рассказывал, чтоб бабушка с дедушкой могут видеться с внуком только каждую третью субботу месяца в присутствии психолога на нейтральной территории.