Бритни Спирс разозлилась на папарацци из‐за «толстых» фотографий

Певица Бритни Спирс обвинила фотографов в использовании фотошопа для того, чтобы сделать ее намного полнее. Тем более, что ранее выкладывала свои фото с тонкой талией и кубиками пресса.

Как сообщило издание People, папарации опубликовали изображения Бритни и ее бойфренда Сэма Асгари во время отдыха в Майами на яхте. Певица, которой с трудом удалось сбросить вес разозлилась и обвинила их в том, что они «пририсовали» ей лишние 40 фунтов (чуть более 18 кг).

37-летнюю женщину поддержал ее 25-летний друг, заявив, что она «настоящая львица». Бритни Спирс посетовала, что обычно фанаты подозревают звезд в том, что они корректируют свои изображения перед публикацией.

Поклонники успокоили ее в комментариях, написав, что она прекрасно выглядит, и ей не нужно ничего доказывать. Тем более, если рядом такой обворожительный любовник.