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Бритни Спирс разозлилась на папарацци из‐за «толстых» фотографий 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Певица Бритни Спирс обвинила фотографов в использовании фотошопа для того, чтобы сделать ее намного полнее. Тем более, что ранее выкладывала свои фото с тонкой талией и кубиками пресса.
Как сообщило издание People, папарации опубликовали изображения Бритни и ее бойфренда Сэма Асгари во время отдыха в Майами на яхте. Певица, которой с трудом удалось сбросить вес разозлилась и обвинила их в том, что они «пририсовали» ей лишние 40 фунтов (чуть более 18 кг).
37-летнюю женщину поддержал ее 25-летний друг, заявив, что она «настоящая львица». Бритни Спирс посетовала, что обычно фанаты подозревают звезд в том, что они корректируют свои изображения перед публикацией.
«Люди всегда говорят, что другие люди или знаменитости мошенничают, выкладывая снимки. Но они никогда не подвергают сомнению работу папарацци, продающих ваши переделанные фото», — написала певица.
Поклонники успокоили ее в комментариях, написав, что она прекрасно выглядит, и ей не нужно ничего доказывать. Тем более, если рядом такой обворожительный любовник.
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Шоу-бизнес , Бритни Спирс , Майами
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