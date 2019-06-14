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Наташа Королева продемонстрировала «платье девственницы» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева в сторис Instagram показала «платье девственницы», которое она так долго искала.
«Читаю в Интернете статьи, что я искала платье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы это платье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?»
— спросила Наташа Королева своих подписчиков.
INSTAGRAM.COM/KOROLEVA__STAR/ TELEPROGRAMMA.PRO
Ранее в Сети появились слухи, что на свой концерт в честь дня рождения, который состоялся в конце мая, исполнительница приобрела «платье девственницы». Якобы в нем она собиралась выйти на сцену. Впрочем, сама Королева заметила, что это неправда. При этом тогда она сказала, что действительно у нее есть на примете платье, которое, как она считает, очень бы подошло девственницам. Сейчас исполнительница, судя по всему, осуществила свою мечту.
Добавим, что у Наташи Королевой есть сын Архип Глушко, который родился от брака с Тарзаном. Певица много лет счастлива в этих отношениях. Ранее звезда была замужем за композитором Игорем Николаевым.
Наташе Королевой не так давно исполнилось 46 лет. По этому поводу в столице состоялся грандиозный концерт. Ранее звезда рассказывала, что не входит в ближайший круг друзей Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. Именно по этой причине ей не досталось билета на выступление звезды. По этому поводу очень переживала мама Королевой, которая без ума от творчества супруги Максима Галкина.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева , Максим Галкин , Алла Пугачева
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