Сын Алибасова объяснил планы увезти отца за границу

Продюсер Бари Алибасов может продолжить лечение за границей из-за чрезмерного внимания СМИ и посторонних людей. Об этом заявил его сын Бари Алибасов-младший в комментарии «360».

По словам Алибасова-младшего, неизвестные ежедневно предпринимают 15-20 попыток прорваться в реанимацию к его отцу. Когда продюсера переведут в обычную палату, любопытных станет еще больше, считает его сын.

«Поэтому для его спокойствия, когда его выпишут из реанимации, мы его куда-нибудь увезем», — заявил он.

При этом Алибасов-младший отметил, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского лучшее отделение токсикореанимации в мире.

По прогнозам врачей, продюсер проведет в реанимации еще 5-7 дней, а затем ему предстоит реабилитационный период, который может занять до полутора месяцев.