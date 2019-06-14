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Сын Алибасова объяснил планы увезти отца за границу 

Рамблер 29 минут назад
Продюсер Бари Алибасов может продолжить лечение за границей из-за чрезмерного внимания СМИ и посторонних людей. Об этом заявил его сын Бари Алибасов-младший в комментарии «360».
Алибасов может покинуть Россию
По словам Алибасова-младшего, неизвестные ежедневно предпринимают 15-20 попыток прорваться в реанимацию к его отцу. Когда продюсера переведут в обычную палату, любопытных станет еще больше, считает его сын.
«Поэтому для его спокойствия, когда его выпишут из реанимации, мы его куда-нибудь увезем», — заявил он.
При этом Алибасов-младший отметил, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского лучшее отделение токсикореанимации в мире.
По прогнозам врачей, продюсер проведет в реанимации еще 5-7 дней, а затем ему предстоит реабилитационный период, который может занять до полутора месяцев.
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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