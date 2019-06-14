Актер Станислав Садальский прокомментировал в инстаграме скандал вокруг телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с ментальными расстройствами "идиотами" и "кретинами", сославшись на то, что это медицинские термины.
По мнению Садальского, Малышевой стоило посвятить эфир тому, почему дети растут больными.
"От некачественных продуктов, пальмового масла человек жиреет…",
— посетовал Садальский, предположив, что Малышевой чужд язык Толстого и Чехова.
Также он впутал в скандал Максима Галкина, добавив, что Малышева общается на уровне этого шоумена.