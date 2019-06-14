Садальский впутал Галкина в скандал с Малышевой и «детьми-кретинами»

Актер Станислав Садальский прокомментировал в инстаграме скандал вокруг телеведущей Елены Малышевой , которая назвала детей с ментальными расстройствами "идиотами" и "кретинами", сославшись на то, что это медицинские термины. По мнению Садальского, Малышевой стоило посвятить эфир тому, почему дети растут больными. "От некачественных продуктов, пальмового масла человек жиреет…", — посетовал Садальский, предположив, что Малышевой чужд язык Толстого и Чехова. Также он впутал в скандал Максима Галкина , добавив, что Малышева общается на уровне этого шоумена.