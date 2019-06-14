Родители Началовой прошли курс реабилитации

Близкие родственники Юлии Началовой рассказали «Комсомольской правде» о том, где получили помощь медиков после смерти артистки. По их словам, один из поклонников таланта певицы оплатил их лечение в одной из зарубежных клиник.

«Недавно летали на лечение в Израиль. После смерти дочки нам позвонил человек, который очень любил Юлю, был ее фанатом. Он нас пригласил на реабилитацию в эту страну», — отметил Виктор Началов.

Несмотря на то, что близкие певицы получили в Израиле высококвалифицированную медицинскую помощь, говорить о смерти дочери отцу до сих пор тяжело. Мужчина заявил, что ему до сих пор кажется, что «Юля уехала на гастроли».

Началов также рассказал, как чувствует себя 12-летняя дочь певицы Вера. По его словам, девочка не может свыкнуться с мыслью, что мамы нет, но держится. Большую часть времени дочь певицы и футболиста Евгения Алдонина теперь живёт с бабушкой и дедушкой.

«Можно сказать, что Вера живет со всеми. Но большую часть времени внучка проводит у нас дома, ведь у нее тут школа, и всеми нюансами, связанными с обучением Веры, занимается моя жена», — пояснил отец артистки.

Началов также подчеркнул, что в скором будущем ребёнок станет участником судебного процесса с бывшим мужем своей матери хоккеистом Александром Фроловым , который попытается отсудить квартиру, которую Началова завещала дочери и родителям.