Паук пожаловался на отсутствие еды в полиции

Лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий почти сутки находится в отделении полиции, рассказала директор музыканта Мария Рунова.

По словам Руновой, в ОВД ей не позволили передать Троицкому лекарства и сигареты.

«Он пил воду из-под крана, не ел, не спал. Человеку плохо, у него давление 210 бывает. Над ним просто издеваются», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Рунова предположила, что задержание Паука связано с его политической деятельностью — недавно он объявил о выдвижении на выборы в Мосгордуму

Директор не исключила возможности, что Паука оставят под стражей по истечении суток с момента задержания.

Напомним, Сергея Троицкого задержали накануне около 22.00 за повторную езду в пьяном виде. Он отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», по которой ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.