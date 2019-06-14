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Сын Алибасова рассказал о ходе поисков кота 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Поиски пропавшего кота Бари Алибасова канадского сфинкса Чучи продолжаются, помощница продюсера осматривает близлежащие подъезды и квартиры в поисках животного, сообщил в разговоре с РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока продюсер находился в больнице. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей вознаграждения, но потом выяснилось, что кот не тот.
"Вовсю ищем кота. Повсюду. Сейчас помощница делает очень простую вещь: заходит во все подъезды, в каждую квартиру и ищет кота. Вот такой у неё сегодня прекрасный день, надеемся, что удастся найти", — рассказал собеседник агентства.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей. -0-
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , РИА Новости
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