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Собчак рассказала, в чем она опередила Канделаки, Дудя и Зеленского 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: @xenia_sobchak
Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак отреагировала на сравнение ее с певицей Ольгой Бузовой. Ранее авторы одного из телеграм-каналов раскритиковали Бузову, разместившую ролик. На нем оно обливает себя из шланга, стоя на пляже.
Рядом с роликом блогеры разместили видео с Ксенией Собчак, снятое в августе 2017 года, вспомнив, что блогер раньше Бузовой иронизировала над главными летними стереотипами. Ответ Собчак не заставил себя долго ждать:
— Ребят, я и о косметике книжку написала раньше Канделаки, и интервью собчакживьем записывала, когда Дудь еще в школу ходил, и в президенты раньше Зеленского баллотировалась. И вообще, котики, я уже давно как активно живу. Привыкните уже к этому и смиритесь, — написала она в своем телеграм-канале.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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