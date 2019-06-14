Собчак рассказала, в чем она опередила Канделаки, Дудя и Зеленского

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак отреагировала на сравнение ее с певицей Ольгой Бузовой. Ранее авторы одного из телеграм-каналов раскритиковали Бузову, разместившую ролик. На нем оно обливает себя из шланга, стоя на пляже.

Рядом с роликом блогеры разместили видео с Ксенией Собчак, снятое в августе 2017 года, вспомнив, что блогер раньше Бузовой иронизировала над главными летними стереотипами. Ответ Собчак не заставил себя долго ждать:

— Ребят, я и о косметике книжку написала раньше Канделаки, и интервью собчакживьем записывала, когда Дудь еще в школу ходил, и в президенты раньше Зеленского баллотировалась. И вообще, котики, я уже давно как активно живу. Привыкните уже к этому и смиритесь, — написала она в своем телеграм-канале.