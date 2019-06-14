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«Больше нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал свадебное видео 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: @lazarevsergey
В последние дни поклонники Сергея Лазарева были взбудоражены слухами о том, что, у него состоялась тайное бракосочетание.
Эта мысль возникла у подписчиков звезды после того, как в Сети появился снимок, на котором элегантно одетый Лазарев стоит рядом с девушкой, облаченной в свадебный наряд. На волне слухов о тайной свадьбе певец опубликовал видео, которое расставило все на свои места.
Оказалось, что он принял участие в совместной акции с Л’Этуаль, и роль жениха нужна была лишь для рекламного ролика. Сергей сообщил поклонникам, что готов разыграть внушительную сумму денег и Mercedes-Benz.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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