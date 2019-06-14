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«Останется инвалидом»: Алибасову предрекли жизнь на пособии 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин рассказал «Комсомольской правде», на какие выплаты стоит рассчитывать Бари Алибасову после выхода из больницы. Многое зависит от активности группы «НА-НА».
По словам Разина, «Бари никогда не будет прежним». Продюсер говорит, что медики будут вынуждены поставить продюсеру искусственный пищевод.
«Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом», — отметил Разин.
При этом Разин подчеркнул, что пенсия по инвалидности составит одну из статей будущих доходов продюсера, поскольку у Алибасова нет действующего полиса страхования жизни и здоровья.
«Он свою жизнь не застраховал. Поэтому сейчас одна надежда — что группа («НА-НА») будет работать, и он на эти деньги будет существовать», — подчеркнул Разин.
По его словам, он постарается «обеспечить музыкальный коллектив работой» на планируемом летом в российских регионах фестивале «Дискотека Союз».
Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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