СМИ сообщили о ежемесячном заработке Алибасова

Продюсер Бари Алибасов , который сейчас находится в больнице после отравления средством для чистки труб, перед несчастным случаем раскрыл свои заработки. Он рассказал, что на группе «На-На» зарабатывал по миллиону долларов в месяц.

За неделю до отравления Алибасов дал интервью НТВ. в котором рассказал, что во время бешенной популярности группы его личный гонорар составлял около миллиона долларов. Продюсер при этом подчеркнул, что солисты «На-На» получали на порядок больше.

«За месяц — полтора миллиона долларов. Да, за месяц, конечно, я заработал. Один. А там же еще их доля, гораздо весомей, чем моя», — цитирует Алибасова StarHit.

Группу «На-На» Алибасов основал 30 лет назад, два из четырех ее участников — Владимир Политов Вячеслав Жеребкин — поют в коллективе до сих пор.

Как писало «URA.RU», Алибасов-старший попал в больницу 4 июня. Продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у 72-летнего продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.