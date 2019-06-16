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СМИ сообщили о ежемесячном заработке Алибасова 

Ura.Ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: Instagram
Продюсер Бари Алибасов, который сейчас находится в больнице после отравления средством для чистки труб, перед несчастным случаем раскрыл свои заработки. Он рассказал, что на группе «На-На» зарабатывал по миллиону долларов в месяц.
За неделю до отравления Алибасов дал интервью НТВ. в котором рассказал, что во время бешенной популярности группы его личный гонорар составлял около миллиона долларов. Продюсер при этом подчеркнул, что солисты «На-На» получали на порядок больше.
«За месяц — полтора миллиона долларов. Да, за месяц, конечно, я заработал. Один. А там же еще их доля, гораздо весомей, чем моя», — цитирует Алибасова StarHit.
Группу «На-На» Алибасов основал 30 лет назад, два из четырех ее участников — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин — поют в коллективе до сих пор.
Как писало «URA.RU», Алибасов-старший попал в больницу 4 июня. Продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у 72-летнего продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Вячеслав Жеребкин , Владимир Политов , Бари Алибасов , StarHit , НТВ
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