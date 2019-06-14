Иван Ургант «рассекретил» предвыборную программу Вики Цыгановой

Недавнее заявление Вики Цыгановой о своем намерении участвовать в выборах в Государственную думу , стало полной неожиданностью не только для поклонников певицы, но и для коллег звезды. Мимо такой колоритной новости мог пройти и известный шоумен, актер и телеведущий Иван Ургант

В программе «Вечерний Ургант» он пересказал вчерашнюю новость и закончил на том, что Вика Цыганова разработала предвыборную программу, которая, по словам Цыганово понравится жителем избирательного округа в Комсомольске-на-Амуре, от которого она намерена баллотироваться.

В качестве предвыборного слоган программы Вики Цыгановой Ургант выбрал строки из ее песни. Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"

КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

«Мы, конечно, же узнали, что это за программа», — интригующе произнес ведущий и поднял крышку ноутбука, на которой авторы юмористического шоу уже создали предвыборный плакат для певицы.

«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» — гласил слоган, представляющий собой, как известно, строки из песни Вика Цыгановой.

По словам Урганта, примечательно в этом то, что предвыборная программа одновременно является и будущей потребительской корзиной.