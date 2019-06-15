Звезду фильма «Перл-Харбор» арестовали за домогательства

Голливудского актера Кьюба Гудинга — младшего, известного по роли в фильме «Перл-Харбор», арестовали по обвинению в домогательстве, сообщает The Associated Press.

В домогательствах актера обвинила 29-летняя женщина. По словам потерпевшей, инцидент произошел в баре Нью-Йорка. Будучи в нетрезвом состоянии, артист якобы положил руку ей на грудь и против ее воли хотел поцеловать. Сам актер не признает вину.

В случае если вина Гудинга-младшего будет доказана, ему грозит наказание — до двух лет тюремного заключения.