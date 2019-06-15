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Звезду фильма «Перл-Харбор» арестовали за домогательства 

Мир24 + ещё 6 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Голливудского актера Кьюба Гудинга — младшего, известного по роли в фильме «Перл-Харбор», арестовали по обвинению в домогательстве, сообщает The Associated Press.
В домогательствах актера обвинила 29-летняя женщина. По словам потерпевшей, инцидент произошел в баре Нью-Йорка. Будучи в нетрезвом состоянии, артист якобы положил руку ей на грудь и против ее воли хотел поцеловать. Сам актер не признает вину.
В случае если вина Гудинга-младшего будет доказана, ему грозит наказание — до двух лет тюремного заключения.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Кьюба Гудинг , Associated Press
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