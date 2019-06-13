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Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил музыканту Вячеславу Бутусову звание "Заслуженный артист Российской Федерации", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", — говорится в документе.
Кроме Бутусова, звание получила актриса Полина Агуреева, снявшаяся в сериалах "Ликвидация" и "Куприн", хоремейстер ансамбля "Русская песня" Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актриса Московского драматического театра имени Станиславского Елена Морозова, получившая в 2005 году премию "Чайка". Также звание заслуженного артиста получили актер театра Моссовета Юрий Черкасов и актриса Ирина Шевчук.
Также режиссер московского театра имени Маяковского Юрий Иоффе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени. Этой награды были удостоены также актер Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Сергей Барковский и актриса Александринского театра Елена Немзер.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Бутусов , Полина Агуреева , Елена Немзер , Сергей Барковский , Ирина Шевчук , Елена Морозова , Юрий Черкасов , Владимир Путин , Юрий Иоффе , РИА Новости , Москва
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