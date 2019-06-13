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Зверев назвал причину ухода в монастырь 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Instagram
Сын стилиста Сергея Зверева ушел в монастырь. Об этом он рассказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», пишут «Вести.ру».
Зверев ответил на обвинения Рубальской
По его словам, в монастыре он собирается отмолить грехи перед семьей, а дорогу к Богу ему помогла найти жена Юлия.
Сергей Зверев-младший является послушником в архиерейском подворье Борисоглебского монастыря. Там он чистит картошку, помогает немощным и убирает за крупным рогатым скотом.
Ранее Сергей Зверев рассказал, что прекратил общение с сыном из-за его женитьбы на «немолодой сидевший анорексичке с грязными жирными волосюшками» с двумя детьми.
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Андрей Малахов , Вести.Ру
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