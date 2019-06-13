Зверев назвал причину ухода в монастырь

По его словам, в монастыре он собирается отмолить грехи перед семьей, а дорогу к Богу ему помогла найти жена Юлия.

Сергей Зверев-младший является послушником в архиерейском подворье Борисоглебского монастыря. Там он чистит картошку, помогает немощным и убирает за крупным рогатым скотом.

Ранее Сергей Зверев рассказал, что прекратил общение с сыном из-за его женитьбы на «немолодой сидевший анорексичке с грязными жирными волосюшками» с двумя детьми.