Зверев назвал причину ухода в монастырь 

Сын стилиста Сергея Зверева ушел в монастырь. Об этом он рассказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», пишут «Вести.ру».
По его словам, в монастыре он собирается отмолить грехи перед семьей, а дорогу к Богу ему помогла найти жена Юлия.
Сергей Зверев-младший является послушником в архиерейском подворье Борисоглебского монастыря. Там он чистит картошку, помогает немощным и убирает за крупным рогатым скотом.
Ранее Сергей Зверев рассказал, что прекратил общение с сыном из-за его женитьбы на «немолодой сидевший анорексичке с грязными жирными волосюшками» с двумя детьми.