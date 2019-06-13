Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов мира

ТАСС, 13 июня. /ТАСС/. Американский исполнитель Jay-Z, чье состояние оценивается в $1 млрд, занял первое место в ежегодном рейтинге ста самых богатых рэперов мира, который в среду был опубликован журналом Forbes.

Ранее Forbes сообщал, что в 2019 году Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером. Семейный капитал исполнителя превышает даже эту внушительную отметку. Вместе со своей женой певицей Бейонсе они владеют активами, стоимость которых в общей сложности составляет $1,4 млрд

На второй позиции в списке оказался рэпер и продюсер Dr. Dre . Несмотря на то, что пять лет назад он объявил себя миллиардером после успешной сделки по продаже основанной им компании по производству наушников и динамиков Beats Electronics корпорации Apple , сейчас Forbes оценивает стоимость его активов только в $800 млн Третью строчку рейтинга занял хип-хоп исполнитель Diddy, ранее известный как Puff Diddy и P. Diddy. Он владеет состоянием в $740 млн По сравнению с прошлым годом Diddy опустился на одну позицию из-за проблем с некоторыми принадлежащими ему компаниями. Но Forbes считает, что именно он станет следующим рэпером-миллиардером после Jay-Z.

На четвертом месте расположился Канье Уэст с $240 млн Он впервые попал в топ-5 в этом году благодаря контракту с брендом спортивной одежды Adidas.

Замыкает пятерку богатейших хип-хоп исполнителей канадец Drake (Дрейк, Обри Джейк Грэм). 32-летний рэпер — самый молодой участник рейтинга, однако он уже имеет $150 млн Его состояние выросло почти вдвое за последний год благодаря удачным инвестициям и прибыльному гастрольному туру.